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Александр Тихонов: Главный тренер сборной вообще не нужен

Источник:  ТАССКомментарии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что должность главного тренера сборной России по биатлону необходимо упразднить.

Сборная России принимает участие в чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. После семи гонок в активе команды одна бронзовая медаль, завоеванная в смешанной эстафете.

«Если мы не поменяем этот тренерский состав, то ничего не изменится. Главный тренер вообще не нужен. Нужны старшие тренеры, которые бы отвечали за каждую из команд и в них также работали бы молодые специалисты. И начальник команды, который бы отвечал за размещение команды, ее питание. Главный тренер - это психологическая нагрузка на любого старшего тренера. Надо ведь учитывать человеческий фактор: к одному он может относиться лучше, к другому - хуже. Старшие тренеры должны сами иметь твердое мнение по тому или иному вопросу», - цитирует Тихонова ТАСС.

Главным тренером сборной России сейчас является Александр Касперович, старшим тренером женской команды - Виталий Норицын, мужской - немец Рикко Гросс

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