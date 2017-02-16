«Северсталь» в овертайме обыграла «Спартак»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и «Спартаком» завершился победой
хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Северстали».
В составе победителей дубль сделал Клэй Уилсон. У «Спартака» отличился Виктор Бобров.
«Северсталь» набрала 71 очко и занимает 11-е место на Востоке. «Спартак» на 13-м месте – 66 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Северсталь - Спартак - 2:1 О.Т. (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Бобров (Потапов), 6:45 (0:1). Уилсон (Полак, Кагарлицкий), 7:17 (1:1). Уилсон (Полак, Кагарлицкий), 62:29 (2:1).
Место и дата
16 февраля 19:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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