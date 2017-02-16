У Волосожар и Транькова родилась дочь
Олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями.
«Сегодня в семье фигуристов родилась дочь. Вес малышки - 3350 граммов, рост - 51 см. Девочка появилась на свет в госпитале «Лапино» в Одинцовском районе Подмосковья», - сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Напомним, на Олимпиаде-2014 в Сочи фигуристы завоевали две золотые медали - в команде и среди спортивных пар. Они также являются чемпионами мира и четырехкратными победителями чемпионата Европы.
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