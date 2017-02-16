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«Нижний Новгород» дома уступил УНИКСу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и УНИКСом завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 112:98 в пользу УНИКСа.

В составе победителей самым результативным стал Хоаким Колом, который набрал 26 очков. У «Нижнего Новгорода» 22 очка набрал Томислав Зубчич.

УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет на девятом месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Нижний Новгород - УНИКС - 98:112

Место и дата

16 февраля 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция

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