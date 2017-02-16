«Нижний Новгород» дома уступил УНИКСу
Матч
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и УНИКСом
завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 112:98 в
пользу УНИКСа.
В составе победителей самым результативным стал Хоаким Колом, который набрал 26 очков. У «Нижнего Новгорода» 22 очка набрал Томислав Зубчич.
УНИКС занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» идет на девятом месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Нижний Новгород - УНИКС - 98:112 16 февраля 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
Нижний Новгород - УНИКС - 98:112
16 февраля 19:30, Нагорный, Онлайн-трансляция
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