СКА разгромил «Сочи» и лишил южан шансов на выход в плей-офф
В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Сочи» со счетом 6:2.
В составе петербургского клуба дубль оформил Вадим Шипачев, по шайбе забросили Никита Гусев, Илья Ковальчук, Антон Белов и Евгений Кетов. У «Сочи» два гола забил Оскар Фантенберг.
Напомним, следующий матч СКА проведет 18 февраля дома против «Торпедо». Южане в этот же день в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью».
После 59 матчей армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 134 очка. Команда Вячеслава Буцаева занимает девятую строчку с 88 очками.
Матч
СКА - ХК Сочи - 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Голы:
Гусев (Дадонов), 1:10 (1:0). Шипачёв (Дадонов), 3:21 (2:0). Ковальчук (Шипачёв, Белов), 10:50 (3:0 - бол.). Фантенберг (О'Делл), 17:27 (3:1 - бол.). Белов (Ковальчук, Гусев), 28:39 (4:1 - бол.). Кетов (Херсли, Дацюк), 29:07 (5:1 - бол.). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:20 (6:1). Фантенберг (Левицкий), 45:59 (6:2 - бол.).
Место и дата
16 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция