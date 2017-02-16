СКА разгромил «Сочи» и лишил южан шансов на выход в плей-офф

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома обыграл «Сочи» со счетом 6:2.

В составе петербургского клуба дубль оформил Вадим Шипачев, по шайбе забросили Никита Гусев, Илья Ковальчук, Антон Белов и Евгений Кетов. У «Сочи» два гола забил Оскар Фантенберг.

Напомним, следующий матч СКА проведет 18 февраля дома против «Торпедо». Южане в этот же день в гостях сыграют с череповецкой «Северсталью».

После 59 матчей армейцы идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 134 очка. Команда Вячеслава Буцаева занимает девятую строчку с 88 очками.