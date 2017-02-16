ЦСКА на своей площадке переиграл «Торпедо»
Хоккеисты ЦСКА переиграли «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.
Заброшенными шайбами у армейцев отличились Максим Мамин, Игорь Ожиганов, Богдан Кисилевич и Грег Скотт. У «Торпедо» точные броски на чету Каспарса Даугавиньша и Николая Жердева.
В заключительном матче чемпионата 18 февраля ЦСКА дома примет «Спартак». В тот же день «Торпедо» встретится в Санкт-Петербурге с местным СКА.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
ЦСКА - Торпедо - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы:
Мамин (Жарков, Ничушкин), 7:53 (1:0). Даугавиньш (Проскуряков, Желдаков), 10:38 (1:1). Ожиганов (Денисов, Муршак), 12:51 (2:1). Киселевич (Панин), 15:25 (3:1). Скотт (Мамин), 29:47 (4:1). Жердев (Даугавиньш, Сёмин), 39:59 (4:2).
Место и дата
16 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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