Игорь Шалимов: Ребята выдержали и не дали «Фенербахче» ничего показать

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Игра получилась тяжелая, но мы и не ожидали, что она будет легкой, удовлетворены как игрой, так и результатом. Во втором тайме немного подсели, но это говорит о том, что мы еще не до конца готовы, потому что это только первая официальная игра. Задача была - не пропустить в первой домашней игре, могли забить больше, не давали создавать моменты у своих ворот. Мы понимаем, что нас ждет в Турции, но это будет через неделю, сейчас стоит задача восстановиться.

Я не скажу, что мы играли более сдержанно. Мы играли так, как позволял соперник, моментов создали достаточно, хотя могли создать еще больше. «Фенербахче» сейчас находится на ходу, а у нас только первая официальная игра. Поэтому я бы похвалил ребят, они выдержали и не дали ничего показать сопернику», - приводит слова Шалимова ТАСС.

Единственный мяч был забит на четвертой минуте. Александр Мартынович совершил рейд по правому флангу, отдал пас на Вандерсона, тот подал в штрафную соперника и Виктор Клаессон головой отправил мяч в ворота. Ответный матч пройдет в Стамбуле 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

Первый матч