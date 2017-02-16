Игорь Шалимов: Ребята выдержали и не дали «Фенербахче» ничего показать
Главный
тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче»
в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Игра получилась тяжелая, но мы и не ожидали, что она будет легкой, удовлетворены как игрой, так и результатом. Во втором тайме немного подсели, но это говорит о том, что мы еще не до конца готовы, потому что это только первая официальная игра. Задача была - не пропустить в первой домашней игре, могли забить больше, не давали создавать моменты у своих ворот. Мы понимаем, что нас ждет в Турции, но это будет через неделю, сейчас стоит задача восстановиться.
Я не скажу, что мы играли более сдержанно. Мы играли так, как позволял соперник, моментов создали достаточно, хотя могли создать еще больше. «Фенербахче» сейчас находится на ходу, а у нас только первая официальная игра. Поэтому я бы похвалил ребят, они выдержали и не дали ничего показать сопернику», - приводит слова Шалимова ТАСС.
Единственный мяч был забит на четвертой минуте. Александр Мартынович совершил рейд по правому флангу, отдал пас на Вандерсона, тот подал в штрафную соперника и Виктор Клаессон головой отправил мяч в ворота. Ответный матч пройдет в Стамбуле 22 февраля.
Лига
Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Классон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция