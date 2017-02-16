Евгений Ловчев: Теперь главное, чтобы «Краснодару» не пришлось кусать локти в Стамбуле

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал победу «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- «Краснодар» начал живо и были опасения, что такой темп команда не выдержит. Но нет – до последних минут команда Игоря Шалимова держала этот темп, ни в чем не уступая, а скорее превосходя соперника, - говорит Евгений Ловчев. - Конечно, нужно было забивать еще. Почему не получилось? Думаю, это тема наигранности. Надо, что называется, набить ногу. Потому что после перерыва первые официальные матчи начинаешь как будто с нуля – по себе знаю. Но все равно «Краснодар» очень прилично выглядел для первого матча сезона.

Меня удивило, что не было Жоазиньо. Для меня он все-таки по-прежнему остается важной фигурой в «Краснодаре». Но, как видим, и без него команда играла. Шалимов выбрал надежный состав.

Не могу сказать, что Классон выделялся. Но, в то же время, и не порол. У меня вообще сложилось впечатление, что он уже давно за «Краснодар» играет. И это заслуга команды и тренера – как человека приняли. Гол – он всегда окрыляет. Тем более в первом официальном матче, в самом его начале, в Лиге Европы, ставший победным. Это ментально – использую слово Карреры – влияет на игрока.

С такой игрой «Краснодар» может забить и на выезде. Но там будет «Фенербахче» агрессивнее. И главное – чтобы в Стамбуле не пришлось кусать локти из-за того, что не сделали счет 2:0 или 3:0 дома.