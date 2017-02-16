Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Адмирал»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Адмиралом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».

В составе победителей отличились Максим Карпов и Мартиньш Карсумс, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Адмирала» гол в активе Дмитрия Саюстова.

«Динамо» набрало 109 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Адмирала» 83 очка и восьмое место на Востоке.

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