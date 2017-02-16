Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Адмирал»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Адмиралом» завершился победой
хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».
В составе победителей отличились Максим Карпов и Мартиньш Карсумс, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Адмирала» гол в активе Дмитрия Саюстова.
«Динамо» набрало 109 очков и занимает четвертое место на Западе. У «Адмирала» 83 очка и восьмое место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо - Адмирал - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Саюстов (Блум, Саболич), 29:54 (0:1). Карпов (Вишневский), 40:58 (1:1). Карсумс (Хиетанен, Никулин), 63:26 (2:1).
Место и дата
16 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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