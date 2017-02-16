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«Зенит» впервые в своей истории обыграл ЦСКА, Маркович набрал 19 очков

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл ЦСКА со счетом 90:77 (21:16, 29:19, 25:17, 15:25).

Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал форвард хозяев Стефан Маркович. В составе гостей больше всех очков (13) на счету Виталия Фридзона. 

После 16 игр подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе 13 побед. Московский клуб занимает первую строчку с 14 победами.

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях против «Нижнего Новгорода», армейцы в Москве встретятся с «Локомотивом-Кубанью».

Матч

Зенит - ЦСКА - 90:77

Место и дата

16 февраля 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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