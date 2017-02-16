«Зенит» впервые в своей истории обыграл ЦСКА, Маркович набрал 19 очков

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл ЦСКА со счетом 90:77 (21:16, 29:19, 25:17, 15:25).

Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал форвард хозяев Стефан Маркович. В составе гостей больше всех очков (13) на счету Виталия Фридзона.

После 16 игр подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе 13 побед. Московский клуб занимает первую строчку с 14 победами.

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях против «Нижнего Новгорода», армейцы в Москве встретятся с «Локомотивом-Кубанью».