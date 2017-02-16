Опубликован тизер Кубка России по киберспорту 2017
Федерация компьютерного спорта России на своем Youtube-канале опубликовала тизер Кубка России по киберспорту 2017.
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|Футбол
|Краснодар1 : 0Фенербахче
|Хоккей
|СКА6 : 2ХК Сочи
|Футбол
|Манчестер Юнайтед- : -Сент-Этьен
|Футбол
|Спартак3 : 1Олесунн
|Футбол
|Ростов4 : 0Спарта
|Футбол
|Андерлехт- : -Зенит
|Краснодар1 : 0Фенербахче
|Боруссия М0 : 1Фиорентина
|Гент1 : 0Тоттенхэм
|Сельта0 : 1Шахтер
|Лудогорец1 : 2Копенгаген
|Кливленд113 : 104Индиана
|Бостон116 : 108Филадельфия
|Детройт98 : 91Даллас
|Мемфис91 : 95Нью-Орлеан
|Денвер99 : 112Миннесота
Федерация компьютерного спорта России на своем Youtube-канале опубликовала тизер Кубка России по киберспорту 2017.