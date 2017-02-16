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Опубликован тизер Кубка России по киберспорту 2017

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Федерация компьютерного спорта России на своем Youtube-канале опубликовала тизер Кубка России по киберспорту 2017.

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