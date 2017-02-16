«Йокерит» дома уступил «Ак Барсу»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Ак Барсом» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 5:4 в пользу «Ак Барса».
В составе победителей отличились Денис Голубев, Рафаэль Батыршин, Василий Торканов, Дамир Мусин и Джастин Азеведо. У «Йокерита» забивали Чарльз Геноуэй, Брайан О’Нилл, Петтери Виртанен и Есее Йоэнсуу.
«Ак Барс» набрал 106 очков и занимает третье место на Востоке. У «Йокерита» 93 очка и восьмое место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - Ак Барс - 4:5 (2:1, 1:1, 1:3)
Голы:
Геноуэй (Хухтала, О'Нил), 11:02 (1:0). О'Нил (Йенсен, G. Charles), 16:34 (2:0). Голубев (Охтамаа, Токранов), 16:45 (2:1). Виртанен (M. Masi, M. Roope), 31:33 (3:1). Батыршин (Азеведо, Ткачёв), 31:56 (3:2). Токранов (Ткачёв), 42:49 (3:3). Мусин (Малыхин), 46:32 (3:4). Йоэнсуу (Анттила, Лауридсен), 48:28 (4:4). Азеведо (Ткачёв), 54:27 (4:5).
Место и дата
16 февраля 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция