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Янис Тимма: Игроков «Зенита» дополнительно настраивать на матч с ЦСКА не надо было

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Форвард «Зенит» Янис Тимма поделился мнением о победе над московским ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ (90:77).

- Мы показали отличную игру. У нас был свой Матч звезд в Петербурге: много болельщиков, командный баскетбол. Думаю, это один из лучших матчей наших в сезоне.

- В Москве вы уступили «-49». Держали этот матч в голове?
- Я в той встрече не играл. Но сегодня мы выиграли, поэтому реванш взят.

- Это первая победа в истории над ЦСКА. Понимаете ее значимость?
- Все когда-то бывает в первый раз. Надеюсь, не в последний, потому что у нас отличная команда. Мы крепкий орешек для каждого соперника.

- Особенный настрой от Василия Карасева был?
- Все понимают, против какой команды мы выходили играть. Никого дополнительно настраивать на матч с ЦСКА не надо, - передает слова Тиммы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 90:77. Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал форвард хозяев Стефан Маркович. В составе гостей больше всех очков (13) на счету Виталия Фридзона. 

После 16 игр подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе 13 побед. Московский клуб занимает первую строчку с 14 победами.

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях против «Нижнего Новгорода», армейцы в Москве встретятся с «Локомотивом-Кубанью».

Матч

Зенит - ЦСКА - 90:77

Место и дата

16 февраля 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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