Минское «Динамо» дома в овертайме обыграло «Нефтехимик»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и «Нефтехимиком» завершился
победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Динамо».
У победителей голы в активе Фредерика Петтерсона, который сделал дубль. У «Нефтехимика» отличился Рихард Гюнге. «Динамо» набрало 105 очков и занимает пятое место на Западе. У «Нефтехимика» 79 очков и десятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Нефтехимик - 2:1 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Петтерссон (Палушай), 18:07 (1:0). Гюнге (Брюле, Первышин), 59:16 (1:1).
Победный буллит:
Петтерссон - 2:1.
Место и дата
16 февраля 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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