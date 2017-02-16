Максим Бузникин: От «Фенербахче» мы ожидали большего
Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился впечатлениями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.
- Результат положительный, и честно говоря, от «Фенербахче» мы ожидали большего, но для первого матча очень даже неплохо. Было много сумбура, но (Клаэссон) молодец, что в первой игре оказался в нужном месте, забил – это его одна из его сильных сторон. Очень удачно началась его карьера и надеюсь, что так будет в дальнейшем. Это достаточно важный гол, - цитирует Бузникина «Р-Спорт».
Напомним, что «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы переиграл «Фенербахче» со счетом 1:0.
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Классон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция