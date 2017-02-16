Максим Бузникин: От «Фенербахче» мы ожидали большего

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился впечатлениями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Результат положительный, и честно говоря, от «Фенербахче» мы ожидали большего, но для первого матча очень даже неплохо. Было много сумбура, но (Клаэссон) молодец, что в первой игре оказался в нужном месте, забил – это его одна из его сильных сторон. Очень удачно началась его карьера и надеюсь, что так будет в дальнейшем. Это достаточно важный гол, - цитирует Бузникина «Р-Спорт».

Напомним, что «Краснодар» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы переиграл «Фенербахче» со счетом 1:0.