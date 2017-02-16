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Димитрис Итудис: Весь матч против ЦСКА «Зенит» играл успешнее и заслужил победу

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о поражении от «Зенита» в матче Единой Лиги ВТБ (77:90).

- «Зенит» играл лучше, весь матч они были успешнее и заслужили победу. Это игра меня очень разочаровала.

- Вам не показалось, что ваши игроки были расслаблены после Матча всех звезд?
- У нас всего три игрока были на Матче всех звезд. Это здесь вообще не при чем. Мы хорошо начали сегодня, но очень много бросков забить не удалось. В этом причина поражения.

- Вы обыграли «Зенит» с разницей в 49 очков. В чем изменилась команда?
- В той встрече не играли Тимма, Карасев и Мбакве. Это сыграло большую роль.

- Почему не выпустили Дмитрия Кулагина, у которого в Петербурге очень много фанатов?
- Если у Дмитрия есть здесь друзья, они могут поиграть с ним один на один вне пределов матча.

- Чувствуете ли разницу в судействе в матчах Единой лиги ВТБ и матчах Евролиги?
- Нет, никакой разницы в лигах нет. Есть разница в матчах, - передает слова Итудиса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 90:77. Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал форвард хозяев Стефан Маркович. В составе гостей больше всех очков (13) на счету Виталия Фридзона. 

После 16 игр подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе 13 побед. Московский клуб занимает первую строчку с 14 победами.

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях против «Нижнего Новгорода», армейцы в Москве встретятся с «Локомотивом-Кубанью».

Матч

Зенит - ЦСКА - 90:77

Место и дата

16 февраля 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция


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