Дмитрий Квартальнов: Очень здорово играть с «Торпедо», с ними живые игры получаются

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».

- По движению, по накалу неплохая игра получилась. Вообще очень здорово играть с «Торпедо», с ними живые игры получаются, это очень важно. Во втором периоде мы неважно отнеслись к своему большинству, хотя в первом реализовали шансы. Третий период «Торпедо» неплохо провело, показывало нам, как надо лезть на ворота. Нам стоит поучиться этому, возьмем на заметочку, как они залезали под Сорокина, - передает слова Квартальнова «Р-Спорт».

Напомним, ЦСКА на своем льду переиграл команду из Нижнего Новгорода со счетом 4:2.