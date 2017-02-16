Дмитрий Квартальнов: Очень здорово играть с «Торпедо», с ними живые игры получаются
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо».
- По движению, по накалу неплохая игра получилась. Вообще очень здорово играть с «Торпедо», с ними живые игры получаются, это очень важно. Во втором периоде мы неважно отнеслись к своему большинству, хотя в первом реализовали шансы. Третий период «Торпедо» неплохо провело, показывало нам, как надо лезть на ворота. Нам стоит поучиться этому, возьмем на заметочку, как они залезали под Сорокина, - передает слова Квартальнова «Р-Спорт».
Напомним, ЦСКА на своем льду переиграл команду из Нижнего Новгорода со счетом 4:2.
Матч
ЦСКА - Торпедо - 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы:
Мамин (Жарков, Ничушкин), 7:53 (1:0). Даугавиньш (Проскуряков, Желдаков), 10:38 (1:1). Ожиганов (Денисов, Муршак), 12:51 (2:1). Киселевич (Панин), 15:25 (3:1). Скотт (Мамин), 29:47 (4:1). Жердев (Даугавиньш, Сёмин), 39:59 (4:2).
Место и дата
16 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция