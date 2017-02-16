Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Василий Карасев: Победой над ЦСКА показали городу и руководству, что можем играть

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над московским ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ (90:77).

- Приятно побеждать. У нас был очень большой стимул после разгрома в Москве. Готовились, настраивались. Радует, что обыграли ЦСКА в полном составе, армейцы были сильнейшим составом. Если убрать концовку, то контролировали всю игру. В нападении сыграли как команда: пять человек забили больше 10 очков.

- Особенным образом настраивали команду?
- Настроить, конечно, хотелось, но и подрасслабить нужно было. Важно было не перегореть. Нам это удалось.

- Эта победа может придать уверенности команде?
- Это хорошая победа: показали городу и руководству, что можем играть. Если говорить о плей-офф - нам сложно с ними тягаться, потому что не хватает скамейки. Такие победы даются с большим трудом.

- Был момент, когда поняли, что победу не отдадите?
- Это ЦСКА, расслабляться нельзя. Понятно, что когда проигрываешь 23 очка за 2,5 минуты до конца - сложно победить. В этот момент уже закрадывались мысли, что победим, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 90:77. Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал форвард хозяев Стефан Маркович. В составе гостей больше всех очков (13) на счету Виталия Фридзона. 

После 16 игр подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе 13 побед. Московский клуб занимает первую строчку с 14 победами.

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях против «Нижнего Новгорода», армейцы в Москве встретятся с «Локомотивом-Кубанью».

Матч

Зенит - ЦСКА - 90:77

Место и дата

16 февраля 20:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«У нас тут свой Матч звезд». «Зенит» впервые в истории обыграл ЦСКА«У нас тут свой Матч звезд». «Зенит» впервые в истории обыграл ЦСКАПосле петербургского «Матча звезд» осталась целая команда недовольных, а лучший игрок уехал не на УАЗе, а в клубном автобусе.Янис Тимма: Игроков «Зенита» дополнительно настраивать на матч с ЦСКА не надо былоФорвард «Зенита» Янис Тимма поделился мнением о победе над московским ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ (90:77).«Зенит» впервые в своей истории обыграл ЦСКА, Маркович набрал 19 очковВ матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл ЦСКА со счетом 90:77 (21:16, 29:19, 25:17, 15:25).«Нижний Новгород» дома уступил УНИКСуМатч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и УНИКСом завершился победой гостей. Итоговый счет матча - 112:98 в пользу УНИКСа.«Зенит» – ЦСКА. ОнлайнСегодня, 16 февраля в рамках Единой Лиги ВТБ «Зенит» сыграет с ЦСКА.«Локомотив-Кубань» одолел «Астану» на домашнем паркетеБаскетболисты «Локомотива-Кубань» в рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ обыграли «Астану».Василий Карасев: «Зенит» хочет взять реванш у ЦСКА за разгром в МосквеГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.ЦСКА не хочет отпускать Теодосича в НБАРазыгрывающий сборной Сербии Милош Теодосич может подписать новый контракт с ЦСКА.«Денвер» претендует на Теодосича«Денвер» хочет приобрести сербского защитника ЦСКА Милоша Теодосича, сообщает novosti.rs.Андрей Кириленко: На Матче всех звезд в Сочи все было сделано в лучших традициях НБАПрезидент РФБ Андрей Кириленко рассказал о впечатлениях от проведения Матча всех звезд Единой лиги ВТБ в Сочи.Звезды зажигаются в Сочи. Как сборная России обыграла сборную мираЗвезды зажигаются в Сочи. Как сборная России обыграла сборную мираВ Сочи прошел первый в истории Матч всех звезд «Единой лиги ВТБ», принесший победу сборной России над сборной мира – 131:121.Андрей Кириленко: Матч звезд Единой лиги ВТБ был организован великолепноПрезидент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от Матча всех звезд Единой лиги ВТБ, который в воскресенье прошел в Сочи.Воронцевич – MVP Матча всех звезд Единой лиги ВТБСамым ценным игроком Матча всех звезд Единой лиги ВТБ признан форвард ЦСКА Андрей Воронцевич. В награду он получил автомобиль УАЗ «Патриот».Карасев выиграл конкурс трехочковых в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ, Тимма – конкурс слэм-данковПеред началом первого в истории Матча всех звезд Единой лиги ВТБ состоялись конкурсы. Участники соревновались в мастерстве исполнения трехочковых и слэм-данков, и оба конкурса выиграли баскетболисты «Зенита»Звезды России обыграли Звезд мира в Матче всех звезд Единой лиги ВТБВ Сочи прошел первый в истории Матч всех звезд Единой лиги ВТБ. Команда Звезд России обыграла команду Звезд мира.Димитрис Итудис согласился возглавить сборную ГрецииГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис согласился стать наставником сборной Греции, сообщает SDNA.Владимир Гомельский: ЦСКА в матче против «Црвены Звезды» был отлично мотивированВладимир Гомельский: ЦСКА в матче против «Црвены Звезды» был отлично мотивированОбозреватель «Советского спорта» в своей конференции высказался о победе ЦСКА над «Црвеной Звездой» (102:80) в матче Евролиги.Фуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утраФуркад против россиян и всего допингового мира, а Панченко выбирает между «Динамо» и ЦСКА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра пятницы.Семен Антонов: В матче с «Црвеной Звездой» ЦСКА показал хорошую игру на протяжении всех 40 минутФорвард ЦСКА Семен Антонов подвел итоги матча с белградской «Црвеной Звездой» в матче регулярного сезона Евролиги.Димитрис Итудис: ЦСКА победил одну из лучших команд Евролиги за счет цифр и желанияГлавный тренер московского ЦСКА Димитрий Итудис прокомментировал победу своей команды над «Црвеной Звездой» в матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги
Главные новости
Футбол
«Андерлехт» – «Зенит». Онлайн
Футбол
«МЮ» – «Сент-Этьен». Онлайн
Футбол
Виктор Классон: В Турции нам будет гораздо сложнее победить
Футбол
Иван Данильянц: «Ростов» был быстрее соперника
Футбол
Дик Адвокат: «Фенербахче» просто не повезло
Футбол
Евгений Ловчев: «Ростов» задачу выхода в следующую стадию уже решил
Футбол
«Тоттенхэм» уступил «Генту» в Лиге Европы
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: Нам стоит поучиться у «Торпедо»
Хоккей
Сергей Орешкин: Мало лезли на ворота. Никак не могли атаку наладить
Футбол
«Боруссия» (М) дома уступила «Фиорентине» в Лиге Европы
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Василий Карасёв
Василий Карасёввсе новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости