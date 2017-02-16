Василий Карасев: Победой над ЦСКА показали городу и руководству, что можем играть

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился мнением о победе над московским ЦСКА в матче Единой Лиги ВТБ (90:77).

- Приятно побеждать. У нас был очень большой стимул после разгрома в Москве. Готовились, настраивались. Радует, что обыграли ЦСКА в полном составе, армейцы были сильнейшим составом. Если убрать концовку, то контролировали всю игру. В нападении сыграли как команда: пять человек забили больше 10 очков.

- Особенным образом настраивали команду?

- Настроить, конечно, хотелось, но и подрасслабить нужно было. Важно было не перегореть. Нам это удалось.

- Эта победа может придать уверенности команде?

- Это хорошая победа: показали городу и руководству, что можем играть. Если говорить о плей-офф - нам сложно с ними тягаться, потому что не хватает скамейки. Такие победы даются с большим трудом.

- Был момент, когда поняли, что победу не отдадите?

- Это ЦСКА, расслабляться нельзя. Понятно, что когда проигрываешь 23 очка за 2,5 минуты до конца - сложно победить. В этот момент уже закрадывались мысли, что победим, - передает слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 90:77. Самым результативным игроком встречи с 19 очками стал форвард хозяев Стефан Маркович. В составе гостей больше всех очков (13) на счету Виталия Фридзона.

После 16 игр подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе 13 побед. Московский клуб занимает первую строчку с 14 победами.

Следующий матч «Зенит» проведет в гостях против «Нижнего Новгорода», армейцы в Москве встретятся с «Локомотивом-Кубанью».