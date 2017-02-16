«Витязь» по буллитам уступил «Амуру»
Матч регулярного
чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Амуром» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 3:2 Б в пользу «Амура».
В составе победителей отличились Вячеслав Литовченко и Виталий Атюшов, решающий буллит в активе Томаша Зогорны. У «Витязя» забивали Павел Лукин и Михаил Епишин.
«Амур» набрал 73 очка и занимает 12-е место на Востоке. У «Витязя» 97 очков и седьмое место на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Витязь - Амур - 2:3 Б. (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Лукин (Панков, Яценко), 25:38 (1:0). Епишин (Макеев, Швец-Роговой), 37:58 (2:0). Литовченко (Бывальцев, Зогорна), 45:59 (2:1). Атюшов (Орлович-Грудков, Ли), 46:25 (2:2).
Победный буллит:
Зогорна - 2:3.
Место и дата
16 февраля 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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