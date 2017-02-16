Владимир Соботка: Сегодня получилась хорошая тренировка перед играми на вылет

Чешский центрфорвард «Авангарда» Владимир Соботка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».

- Сложно играть, когда счет на табло 0:2 в самом начале матча?

- Да, это всегда нелегко. Непростая игра получилась, непростой соперник. Мы рады очкам, которые удалось взять.

- Ощущалось, что противник хочет попасть в плей-офф?

- Да, несомненно. Но даже играя против команды, которая не борется за попадание в плей-офф, легко не бывает. Сегодня получилась хорошая тренировка, хороший матч перед играми на вылет.

- Расскажи про свой гол, который не был засчитан.

- Судьи гол не увидели. Что тут ещё скажешь. Я почувствовал шайбу, продолжил движение к воротам. Я думал, что шайба оказалась в сетке раньше, чем я коснулся вратаря. Вот и все, - цитирует Соботку официальный сайт омской команды.

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матч – 3:2 Б в пользу «Авангарда».