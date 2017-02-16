Владимир Соботка: Сегодня получилась хорошая тренировка перед играми на вылет
Чешский центрфорвард «Авангарда» Владимир Соботка поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
- Сложно играть, когда счет на табло 0:2 в самом начале
матча?
- Да, это всегда нелегко. Непростая игра получилась, непростой соперник. Мы рады очкам, которые удалось взять.
- Ощущалось, что противник хочет попасть в плей-офф?
- Да, несомненно. Но даже играя против команды, которая не борется за попадание в плей-офф, легко не бывает. Сегодня получилась хорошая тренировка, хороший матч перед играми на вылет.
- Расскажи про свой гол, который не был засчитан.
- Судьи гол не увидели. Что тут ещё скажешь. Я почувствовал шайбу, продолжил движение к воротам. Я думал, что шайба оказалась в сетке раньше, чем я коснулся вратаря. Вот и все, - цитирует Соботку официальный сайт омской команды.
Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матч – 3:2 Б в пользу «Авангарда».
Матч
Автомобилист - Авангард - 2:3 Б. (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Коукал (Симаков, Тимашов), 2:34 (1:0). Василевский (Тичар, Чайковски), 3:41 (2:0). Пережогин (Лемтюгов, Густафсон), 31:57 (2:1). Хохряков (Бурдасов, Бут), 53:22 (2:2).
Победный буллит:
Лемтюгов - 2:3.
Место и дата
16 февраля 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция