Владимир Крикунов: Жалко, конечно, хотелось сегодня выиграть, но коротка кольчужка пока, наверное

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».

- Мы забили эти два гола из-за удаления за удар в голову. У нас, к сожалению, сломали нос Мингалееву, сотрясение. В конце перешли на три пятерки, но второй гол… Кивисте проспал игрока – выступает за сборную и такие ошибки делает. Дошли до буллитов. Лисутин провел очень хороший матч, в случае с первой шайбой защитники сыграли очень слабо, отступили и дали спокойно выкатиться Пережогину на позицию, а это хоккеист, который умеет забивать. У нас Голещихин сегодня играл первый матч, гол забил, правда, не засчитали. Молодой, хороший парень, думаю, что будет играть. В следующем матче попробуем целую тройку молодых поставить, проверим их. Жалко, конечно, хотелось сегодня выиграть, но коротка кольчужка пока, наверное.

- Почему в конце матча не сняли вратаря, когда была возможность?

- Не уверен был, что мы выиграем вбрасывание. В последнее время нам эта мера мало помогала, - передает слова Крикунова пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Авангардом» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матч – 3:2 Б в пользу «Авангарда».