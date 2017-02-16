«Ростов» разгромил дома «Спарту» в 1/16 Лиги Европы

«Ростов» на домашнем стадионе одержал крупную победу над чешской «Спартой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 4:0.

Счет в игре на 15-й минуте после подачи углового открыл полузащитник «Ростова» Миха Мевля. На 38-й минуте нападающий ростовской команды Дмитрий Полоз удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Кристиан Нобоа довел счет в матче до крупного. Итоговый результат на 68-й минуте встречи установил форвард «Ростова» Сердар Азмун, едва успевший появиться на поле.

Добавим, что на 32-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Спарты» Тьемоко Конате

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

Добавим, что ответный матч «Спарты» и «Ростова» пройдет в Чехии через неделю, 23 февраля.