«Ростов» разгромил дома «Спарту» в 1/16 Лиги Европы
«Ростов» на домашнем стадионе одержал крупную победу над чешской «Спартой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 4:0.
Счет в игре на 15-й минуте после подачи углового открыл полузащитник «Ростова» Миха Мевля. На 38-й минуте нападающий ростовской команды Дмитрий Полоз удвоил преимущество хозяев. Спустя две минуты Кристиан Нобоа довел счет в матче до крупного. Итоговый результат на 68-й минуте встречи установил форвард «Ростова» Сердар Азмун, едва успевший появиться на поле.
Добавим, что на 32-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Спарты» Тьемоко Конате
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Добавим, что ответный матч «Спарты» и «Ростова» пройдет в Чехии через неделю, 23 февраля.
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция