«Шахтер» одержал выездную победу над «Сельтой»
Первый матч 1/16 финала
Лиги Европы между «Сельтой» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 1:0 в пользу «Шахтера».
Единственный мяч забил новичок команды нападающий Густаво Бланко-Лещук. После выхода один на один защитник отразил удар Тайсона, но аргентинец добил мяч в пустые ворота. Ответный матч состоится 23 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Голы
Густаво 27 (0:1).
Состав
Сельта: Альварес, Мальо, Васс, Ронкалья, Кабрал, Кастро, Радойя, Эрнандес, Бонгонда, Аспас, Гуидетти
Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Фред, Малышев, Марлос, Густаво, Тайсон, Дентиньо
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 февраля 21:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция
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