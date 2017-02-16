«Лион» на выезде обыграл «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

читайте также

Станислав Крицюк: Чего бояться ван Перси? Все мы люди Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Виктор Классон: В Турции нам будет гораздо сложнее победить Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Иван Данильянц: Лучше оставаться на земле и работать дальше Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил, что не нужно перехваливать его команду.

Иван Данильянц: «Ростов» был быстрее соперника Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартой» (4:0).

Дик Адвокат: «Фенербахче» просто не повезло Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

Лига Европы. 1/16 финала. «Краснодар» обыграл «Фенербахче», «Андерлехт» принимает «Зенит» и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

«Олимпиакос» и «Османлыспор» сыграли вничью в Лиге Европы Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Олимпиакосом» и «Османлыспором» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Евгений Ловчев: «Ростов» задачу выхода в следующую стадию уже решил Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» (4:0).

«Тоттенхэм» уступил «Генту» в Лиге Европы Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Гентом» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 1:0 в пользу «Гента».

«Андерлехт» – «Зенит». Онлайн В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».

«МЮ» – «Сент-Этьен». Онлайн В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с командой «Сент-Этьен».

«Боруссия» (М) дома уступила «Фиорентине» в Лиге Европы Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Боруссией» (Менхенгладбах) и «Фиорентиной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Фиорентины».

Не зря «Ростов» скрывался от свободы. Дончане в шаге от 1/8 финала Донская команда фактически решила задачу выхода в 1/8 финала, разгромив в первом матче пражскую «Спарту».

«Шахтер» одержал выездную победу над «Сельтой» Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Сельтой» и «Шахтером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Шахтера».

«Ростов» разгромил дома «Спарту» в 1/16 Лиги Европы «Ростов» на домашнем стадионе одержал крупную победу над чешской «Спартой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 4:0.

Максим Бузникин: От «Фенербахче» мы ожидали большего Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин поделился впечатлениями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Евгений Ловчев: Теперь главное, чтобы «Краснодару» не пришлось кусать локти в Стамбуле Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал победу «Краснодара» над «Фенербахче» (1:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Игорь Шалимов: Ребята выдержали и не дали «Фенербахче» ничего показать Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Андерлехт» – «Зенит». Лодыгин – в воротах, Иванович и Эрнани – в стартовом составе Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».