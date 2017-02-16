«Лион» на выезде обыграл «АЗ Алкмар» в Лиге Европы
Первый матч 1/16 финала
Лиги Европы между голландским «АЗ Алкмар» и французским «Лионом» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Лиона».
В составе победителей дубль сделал Александр Ляказетт. Еще по голу в активе Лукаса Тусара и Жордана Ферри. У голландского клуба с пенальти отличился иранец Арилеза Джаханбахш.
Ответный матч состоится 23 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Голы
Тусар 26 (0:1). Ляказетт 45 (0:2). Ляказетт 57 (0:3). Джаханбахш 68 (1:3 - пен.). Ферри 90 (1:4).
Состав
Алкмар: Крул, ван Эйден, Риенстра, Люккассен, Хапс, Бель Хассани, Джаханбахш, Танкович (Гарсия, 65), Вуйтенс, Сьютенс (ван Оверем, 74), Вегорст (Фрайдей, 65)
Лион: Лопеш, Маммана, Дьякаби, Жалле, Рыбус, Дардер (Ауа, 84), Гоналонс, Толиссо, Тусар (Ферри, 67), Фекир, Ляказетт (Корне, 65)
Предупреждения:
Джаханбахш, 66 - нет
Судья:
Бобби Мэдден (Шотландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, АФАС, Онлайн-трансляция