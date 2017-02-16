«Боруссия» (М) дома уступила «Фиорентине» в Лиге Европы
Первый матч 1/16 финала
Лиги Европы между «Боруссией» (Менхенгладбах) и «Фиорентиной» завершился
победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Фиорентины».
Единственный мяч на 44-й минуте забил Федерико Бернардески. Ответный матч состоится 23 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Боруссия М - Фиорентина - 0:1 (0:1)
Голы
Бернардески 44 (0:1).
Состав
Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Янчке (Дрмич, 64), Кристенсен, Вендт, Крамер, Азар, Джонсон (Хан, 77), Дауд, Херрманн (Корб, 77), Штиндль
Фиорентина: Тэтэрушану, Гонсало, Астори, Оливейра, Бадель, Весино, Санчес Морено, Валеро, Калинич (Бабакар, 77), Бернардески (Кристофоро, 64), Тельо (Томович, 86)
Предупреждения:
Крамер, 90 - Бернардески, 59; Бадель, 64
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
16 февраля 21:00, Боруссия-Парк, Онлайн-трансляция