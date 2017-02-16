«Тоттенхэм» уступил «Генту» в Лиге Европы
Первый матч 1/16 финала
Лиги Европы между «Гентом» и «Тоттенхэмом» завершился победой хозяев. Итоговый
счет матча - 1:0 в пользу «Гента».
Единственный мяч в составе бельгийского клуба забил Жереми Пербе. Ответный матч состоится 23 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Голы
Пербе 59 (1:0).
Состав
Гент: Калинич, Гиго, Асаре (Гершон, 80), Митрович, Фокет, Сайеф, Дежагере, Миличевич, Эсити, Пербе (Кулибали, 75), Симон (Калу, 74)
Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Алдервейрелд, Уокер, Ваньяма, Дайер, Дембеле (Сон Хын Мин, 68), Алли, Сиссоко (Нкуду, 71), Уинкс (Эриксен, 80), Кейн
Предупреждения:
Судья:
Бенуа Бастин (Франция)
Место и дата
16 февраля 21:00, Жюль Оттене, Онлайн-трансляция
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