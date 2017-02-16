Евгений Ловчев: «Ростов» задачу выхода в следующую стадию уже решил

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Спартой» (4:0).

- Я ведь говорил, что больше всех шансов пройти дальше – у «Ростова», - напоминает Евгений Ловчев. - Потому что команда организована. Потому что пахала на сборах. Но, в то же время, им помогла «Спарта». Они не ожидали такого от «Ростова». В прошлом году «Спарта» играла против «Краснодара» и разобралась с ним без проблем. Но «Ростов» играет в другой футбол. Прагматичный, жесткий. Раньше часто на ростовчан так напарывались соперники в чемпионате России. Но теперь все знают: «Ростов» – это сила. Поэтому чехи перешли на грубость. Особенно этим отличались африканцы, которые такой прыти от ростовчан не ожидали. Фол Конате – это прямая красная карточка, а не вторая желтая.

«Ростов» не удивляет – они играли в футбол, который у команды получается хорошо. Посмотрел повтор опасных моментов в перерыве – «Ростов» сделал еще более компактной свою игру. Зоны, где был мяч, команда Бердыева сразу перекрывала. И потом, когда все выполняешь на тренировках, когда видишь результат, понимаешь, что все правильно делается – и тогда на тренировках вдвойне работаешь. Поэтому «Ростов» хорош, а результат великолепен. Думаю, команда задачу выхода в следующую стадию решила.

