«Олимпиакос» и «Османлыспор» сыграли вничью в Лиге Европы
Матч 1/16 финала Лиги
Европы между «Олимпиакосом» и «Османлыспором» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 0:0.
В составе «Олимпиакоса» был удален Бруно Виана на 74-й минуте. Ответный матч состоится 23 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Олимпиакос - Османлыспор - 0:0
Состав
Олимпиакос: Леали, Рецос, Виана, Фигуэйраш, Ботия, Сиссоко, Мартинш, Фортунис, Андруцос, Кардосо, Себа
Османлыспор: Карчемарскас, Чюрюксу, Прохазка, Пинту, Вршаевич, Ндиай, Карлос, Чагиран, Регаттен, Бифума, Делардж
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
16 февраля 21:00, Георгиос Караискакис, Онлайн-трансляция
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