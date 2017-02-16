Дик Адвокат: «Фенербахче» просто не повезло
Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
— Неудовлетворен этой игрой. «Краснодар» играл лучше нас в первом тайме и закономерно забил гол. Не все наши футболисты вошли в игру. После перерыва мы улучшили качество наших действий. Считаю, что нам просто не повезло. Мы не смогли воспользоваться нашими моментами. Конечно, я недоволен результатом, хотя отмечу, что добиться победы в Краснодаре было бы не так и просто.
— Почему ваши футболисты
выглядели так неубедительно?
— Это
была гостевая игра. «Краснодар» — отличная команда, которая выступала дома,
им помогали родные стены. «Фенербахче» дома играет намного лучше
и обыгрывает очень сильные команды. Потом, не все наши футболисты
были готовы к этой встрече, - цитирует Адвоката Sportbox.ru.
Единственный мяч был забит на четвертой минуте. Александр Мартынович совершил рейд по правому флангу, отдал пас на Вандерсона, тот подал в штрафную соперника и Виктор Классон головой отправил мяч в ворота. Ответный матч пройдет в Стамбуле 22 февраля.
Лига
Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Классон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция