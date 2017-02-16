Дик Адвокат: «Фенербахче» просто не повезло

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча против «Краснодара» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

— Неудовлетворен этой игрой. «Краснодар» играл лучше нас в первом тайме и закономерно забил гол. Не все наши футболисты вошли в игру. После перерыва мы улучшили качество наших действий. Считаю, что нам просто не повезло. Мы не смогли воспользоваться нашими моментами. Конечно, я недоволен результатом, хотя отмечу, что добиться победы в Краснодаре было бы не так и просто.

— Почему ваши футболисты выглядели так неубедительно?

— Это была гостевая игра. «Краснодар» — отличная команда, которая выступала дома, им помогали родные стены. «Фенербахче» дома играет намного лучше и обыгрывает очень сильные команды. Потом, не все наши футболисты были готовы к этой встрече, - цитирует Адвоката Sportbox.ru.

Единственный мяч был забит на четвертой минуте. Александр Мартынович совершил рейд по правому флангу, отдал пас на Вандерсона, тот подал в штрафную соперника и Виктор Классон головой отправил мяч в ворота. Ответный матч пройдет в Стамбуле 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

Первый матч