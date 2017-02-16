Иван Данильянц: «Ростов» был быстрее соперника

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартой» (4:0).

- Всех с победой! Понравилось cодержание игры и результативность нашей команды. Несмотря на февраль, мы хорошо выглядели и были быстрее соперника в борьбе и реализации моментов.

- Почему в стартовом составе вышел Бухаров, а не Азмун?

- У нас получилось две пару хороших форвардов. В первом тайме действовали Бухаров и Полоз, а во втором хорошо на замену вышли Азмун и Девич. Они усилил игру, а мы на это и рассчитывали, - сказал Данияльнц.