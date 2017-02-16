Иван Данильянц: «Ростов» был быстрее соперника
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартой» (4:0).
- Всех с победой! Понравилось cодержание игры и результативность нашей команды. Несмотря на февраль, мы хорошо выглядели и были быстрее соперника в борьбе и реализации моментов.
- Почему в стартовом составе вышел Бухаров, а не Азмун?
- У нас получилось две пару хороших форвардов. В первом тайме действовали Бухаров и Полоз, а во втором хорошо на замену вышли Азмун и Девич. Они усилил игру, а мы на это и рассчитывали, - сказал Данияльнц.
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция