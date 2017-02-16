Иван Данильянц: Лучше оставаться на земле и работать дальше
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил, что не нужно перехваливать его команду.
- «Ростов» стал
солидным клубом европейского класса? Вас должны бояться?
- С этим надо быть осторожным. Из-за таких разговоров можно потерять землю под ногами, а из такого состояния сложно выходить. Нужно понимать, что мы сыграли только один матч, впереди ответная встреча, которая таит в себе угрозу. Ребята выросли, стали опытнее в игре, но лучше все же оставаться на земле и работать дальше. У нас в команде мужики и нужно сохранять этот стержень, - сказал Данияльнц.
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция