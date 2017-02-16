Иван Данильянц: Лучше оставаться на земле и работать дальше

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил, что не нужно перехваливать его команду.

- «Ростов» стал солидным клубом европейского класса? Вас должны бояться?

- С этим надо быть осторожным. Из-за таких разговоров можно потерять землю под ногами, а из такого состояния сложно выходить. Нужно понимать, что мы сыграли только один матч, впереди ответная встреча, которая таит в себе угрозу. Ребята выросли, стали опытнее в игре, но лучше все же оставаться на земле и работать дальше. У нас в команде мужики и нужно сохранять этот стержень, - сказал Данияльнц.