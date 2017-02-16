Виктор Классон: В Турции нам будет гораздо сложнее победить
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
Именно Классон забил
единственный мяч в этой игре.
— Хорошая для нас игра, хороший результат. Уверен, что
в Турции нам будет гораздо сложнее победить. Но могу сказать, что
мы готовы к ответной встрече.
— Ваш быстрый гол похож
на мяч, забитый Робертом
Левандовски «Арсеналу»
в последнем туре Лиге чемпионов.
— Я не видел,
как забил Левандовски. Но очень рад, что мне удалось отличиться уже
в первом матче за «Краснодар». Это было действительно эффектно, -
цитирует Классона Sportbox.ru.
Лига
Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Классон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция