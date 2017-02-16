Виктор Классон: В Турции нам будет гораздо сложнее победить

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

Именно Классон забил единственный мяч в этой игре.

— Хорошая для нас игра, хороший результат. Уверен, что в Турции нам будет гораздо сложнее победить. Но могу сказать, что мы готовы к ответной встрече.

— Ваш быстрый гол похож на мяч, забитый Робертом Левандовски «Арсеналу» в последнем туре Лиге чемпионов.

— Я не видел, как забил Левандовски. Но очень рад, что мне удалось отличиться уже в первом матче за «Краснодар». Это было действительно эффектно, - цитирует Классона Sportbox.ru.

Лига Европы. 1/16 финала

Первый матч