Станислав Крицюк: Чего бояться ван Перси? Все мы люди

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиге Европы. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

— У моих ворот не было каких-то суперопасных моментов. В первом тайме мы особенно хорошо играли. После перерыва сопернику надо было отыгрываться, это привело к тому, что мы в каких-то моментах стали отдавать инициативу. Но парни молодцы! Видно, что день у «Фенербахче» явно не задался. Я ожидал от соперника более сильной игры. На их фоне мы смотрелись неплохо. Конечно же было бы хорошо забить второй мяч, у нас были для этого шансы. А тут теперь один гол в наши ворота и все в равных условиях. В ответной игре нам надо сыграть особенно надtжно сзади. Ну и постараться забить. Нашли ли мы взаимопонимание с нашими новичками? Время покажет. Одно дело тренировки, другое официальные матчи.

— Не считаете, что выход Робина ван Перси на ответном матче может создать вам серьезные проблемы?

— А чего нам его бояться? Все мы люди, - цитирует Крицюка Sportbox.ru.

Единственный мяч был забит на четвертой минуте. Александр Мартынович совершил рейд по правому флангу, отдал пас на Вандерсона, тот подал в штрафную соперника и Виктор Классон головой отправил мяч в ворота. Ответный матч пройдет в Стамбуле 22 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала

Первый матч