Станислав Крицюк: Чего бояться ван Перси? Все мы люди
Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк поделился впечатлениями
после матча против «Фенербахче» в 1/16 финала Лиге Европы. Напомним, что его команда победила
со счетом 1:0.
— У моих ворот не было каких-то суперопасных
моментов. В первом тайме мы особенно хорошо играли. После
перерыва сопернику надо было отыгрываться, это привело к тому, что
мы в каких-то моментах стали отдавать инициативу. Но парни
молодцы! Видно, что день у «Фенербахче» явно не задался.
Я ожидал от соперника более сильной игры. На их фоне
мы смотрелись неплохо. Конечно же было бы хорошо забить второй
мяч, у нас были для этого шансы. А тут теперь один гол в наши
ворота и все в равных условиях. В ответной игре нам надо сыграть
особенно надtжно сзади. Ну и постараться забить. Нашли ли
мы взаимопонимание с нашими новичками? Время покажет. Одно дело
тренировки, другое официальные матчи.
— Не считаете, что
выход Робина ван Перси на ответном матче может создать вам серьезные проблемы?
— А чего
нам его бояться? Все мы люди, - цитирует Крицюка Sportbox.ru.
Единственный
мяч был забит на четвертой минуте. Александр Мартынович совершил рейд по
правому флангу, отдал пас на Вандерсона, тот подал в штрафную соперника и
Виктор Классон головой отправил мяч в ворота. Ответный матч пройдет в Стамбуле
22 февраля.
Лига Европы. 1/16 финала
Первый матч
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Классон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция