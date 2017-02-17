Губернатор Ростовской области: Болельщиков отпугнула цена билетов и погода

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился впечатлениями от матча «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

- Почему так мало болельщиков было? Я сам себе задавал этот вопрос. Мне кажется, было несколько причин, и одна их них - это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула.

«Ростов» - команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя сегодня болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили - то, что делал «Ростов» в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции, - заявил Голубев.

Напомним, ростовчане в четверг одержали уверенную победу над чешским клубом со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.