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«Андерлехт» – «Зенит». Данни спустя десять месяцев впервые вышел в официальном матче

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Мигел Данни впервые вышел на поле в официальном матче против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Португалец заменил Александра Кокорина на 72-й минуте.

Данни получил травму 16 апреля 2016 года в игре чемпионата России против «Спартака» (5:2).

К 75-й минуте встречи «Зенит» - «Андерлехт» сине-бело-голубые проигрывают со счетом 0:2, дубль оформил Франк Ачимпонг.

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