«Андерлехт» – «Зенит». Данни спустя десять месяцев впервые вышел в официальном матче
Полузащитник «Зенита» Мигел Данни впервые вышел на поле в официальном матче против «Андерлехта» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Португалец заменил Александра Кокорина на 72-й минуте.
Данни получил травму 16 апреля 2016 года в игре чемпионата России против «Спартака» (5:2).
К 75-й минуте встречи «Зенит» - «Андерлехт» сине-бело-голубые проигрывают со счетом 0:2, дубль оформил Франк Ачимпонг.
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