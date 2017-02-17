Александр Ерохин: Удаление в составе «Спарты» сильно повлияло на ход игры
Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от матча со «Спартой» в Лиге Европы.
- Спасибо
тем болельщикам, которые пришли, поддержка была супер. Скажем честно,
погода была не самая футбольная. Вчера мы вообще еле приземлились, когда
прилетели в «Ростов», был сильный шторм, и хорошо, что успели
подготовить поле к игре.
Мы настраивались на этот серьезный матч. «Спарта» - сильный соперник, и сегодняшний результат ничего не говорит, предстоит еще ответная игра. Будем думать, что счет в первом матче был 0:0 и нам нужна только победа.
Чехи демонстрировали силовой футбол, у них такой стиль. В чемпионате у них много борьбы, но при этом они достаточно техничны. То, что они играли сегодня грубо лишь следствие удаления, поэтому они завелись. Естественно, удаление сильно повлияло на ход игры, - рассказал Ерохин.
Напомним, ростовчане в четверг одержали уверенную победу над чешским клубом со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция