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Александр Ерохин: Удаление в составе «Спарты» сильно повлияло на ход игры

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от матча со «Спартой» в Лиге Европы. 

- Спасибо тем болельщикам, которые пришли, поддержка была супер. Скажем честно, погода была не самая футбольная. Вчера мы вообще еле приземлились, когда прилетели в «Ростов», был сильный шторм, и хорошо, что успели подготовить поле к игре.

Мы настраивались на этот серьезный матч. «Спарта» - сильный соперник, и сегодняшний результат ничего не говорит, предстоит еще ответная игра. Будем думать, что счет в первом матче был 0:0 и нам нужна только победа.

Чехи демонстрировали силовой футбол, у них такой стиль. В чемпионате у них много борьбы, но при этом они достаточно техничны. То, что они играли сегодня грубо лишь следствие удаления, поэтому они завелись. Естественно, удаление сильно повлияло на ход игры, - рассказал Ерохин.

Напомним, ростовчане в четверг одержали уверенную победу над чешским клубом со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.

Матч

Ростов - Спарта - 4:0 (3:0)

Голы

Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).

Состав

Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)

Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш

Предупреждения:

нет - Конате, 20; Дочкал, 35

Удаления:

нет - Конате, 32

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция





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