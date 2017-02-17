Александр Ерохин: Удаление в составе «Спарты» сильно повлияло на ход игры

Мы настраивались на этот серьезный матч. «Спарта» - сильный соперник, и сегодняшний результат ничего не говорит, предстоит еще ответная игра. Будем думать, что счет в первом матче был 0:0 и нам нужна только победа.

Чехи демонстрировали силовой футбол, у них такой стиль. В чемпионате у них много борьбы, но при этом они достаточно техничны. То, что они играли сегодня грубо лишь следствие удаления, поэтому они завелись. Естественно, удаление сильно повлияло на ход игры, - рассказал Ерохин.

Напомним, ростовчане в четверг одержали уверенную победу над чешским клубом со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.