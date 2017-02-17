Дубль Ачимпонга принес «Андерлехту» победу над «Зенитом»

«Зенит» потерпел поражение от «Андерлехта» (0:2) в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы.

В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.

23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.

После перерыва команде Мирчи Луческу удалось завладеть территориальным преимуществом и создать ряд голевых моментов, но счет на табло брюссельского стадиона не изменился.

Напомним, в текущем сезоне «Ростов» выбил «Андерлехт» из розыгрыша Лиги чемпионов.



Ответный матч состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.