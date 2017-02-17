«Рома» уверенно переиграла «Вильярреал» в Лиге Европы благодаря хет-трику Джеко
«Рома» одержала уверенную гостевую победу над «Вильярреалом» (4:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Хет-триком в составе «Ромы» отметился боснийский нападающий Эдин Джеко. Он забил три мяча в течение 20 минут во втором тайме.
Многолетний лидер римлян Франческо Тотти остался в запасе.
Ответная встреча состоится в столице Италии 23 февраля.
Матч
Вильярреал - Рома - 0:4 (0:1)
Голы
Эмерсон 32 (0:1). Джеко 65 (0:2). Джеко 79 (0:3). Джеко 86 (0:4).
Состав
Вильярреал: Асенхо, Коста, Марио, Мусаккио, Руис, дос Сантос, Тригерос, Сориано Б., Бакамбу (Лопес, 66), Сансоне (Сантос, 82), Кастильехо (Черышев, 67)
Рома: Алисон, Рюдигер (Жуан, 71), Манолас, Эмерсон, Фасио, Бруно Перес, Строотман, Де Росси, Наингголан (Паредес, 90), Джеко, Эль-Шаарави (Салах, 62)
Предупреждения:
Марио, 44 - Бруно Перес, 89
Судья:
Данни Маккели (Голландия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Мадригал, Онлайн-трансляция