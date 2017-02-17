«Рома» уверенно переиграла «Вильярреал» в Лиге Европы благодаря хет-трику Джеко

Брюссельские в капусту изрубили «Зенит». Почему команда Луческу была плоха

Брюссельские в капусту изрубили «Зенит». Почему команда Луческу была плоха Брюссельский «Андерлехт» уверенно обыграл дома «Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями после поражения от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Мирча Луческу: «Андерлехт» выиграл у «Зенита» заслуженно Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями после поражения от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. «Шальке 04» обыграл ПАОК, «Легия» и «Аякс» сыграли вничью и другие матчи

Лига Европы. 1/16 финала. «Шальке 04» обыграл ПАОК, «Легия» и «Аякс» сыграли вничью и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.

Дубль Ачимпонга принес «Андерлехту» победу над «Зенитом» «Зенит» потерпел поражение от «Андерлехта» (0:2) в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от матча со «Спартой» в Лиге Европы.

Александр Ерохин: Удаление в составе «Спарты» сильно повлияло на ход игры Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин поделился впечатлениями от матча со «Спартой» в Лиге Европы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился впечатлениями от матча «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

Губернатор Ростовской области: Болельщиков отпугнула цена билетов и погода Губернатор Ростовской области Василий Голубев поделился впечатлениями от матча «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы.

На пресс-конференции после матча со «Спартой» (4:0) главный тренер «Ростова» Иван Данильянц был сдержан.

«Ответный матч таит в себе угрозу» На пресс-конференции после матча со «Спартой» (4:0) главный тренер «Ростова» Иван Данильянц был сдержан.