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«Рома» уверенно переиграла «Вильярреал» в Лиге Европы благодаря хет-трику Джеко

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рома» одержала уверенную гостевую победу над «Вильярреалом» (4:0) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

Хет-триком в составе «Ромы» отметился боснийский нападающий Эдин Джеко. Он забил три мяча в течение 20 минут во втором тайме. 

Многолетний лидер римлян Франческо Тотти остался в запасе.

Ответная встреча состоится в столице Италии 23 февраля.

Матч

Вильярреал - Рома - 0:4 (0:1)

Голы

Эмерсон 32 (0:1). Джеко 65 (0:2). Джеко 79 (0:3). Джеко 86 (0:4).

Состав

Вильярреал: Асенхо, Коста, Марио, Мусаккио, Руис, дос Сантос, Тригерос, Сориано Б., Бакамбу (Лопес, 66), Сансоне (Сантос, 82), Кастильехо (Черышев, 67)

Рома: Алисон, Рюдигер (Жуан, 71), Манолас, Эмерсон, Фасио, Бруно Перес, Строотман, Де Росси, Наингголан (Паредес, 90), Джеко, Эль-Шаарави (Салах, 62)

Предупреждения:

Марио, 44 - Бруно Перес, 89

Судья:

Данни Маккели (Голландия)

Место и дата

16 февраля 23:05, Мадригал, Онлайн-трансляция


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