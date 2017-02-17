Мирча Луческу: «Андерлехт» выиграл у «Зенита» заслуженно

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями после поражения от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Что вас разочаровало больше: качество игры или результат?

- Хозяева заслужили победу, они быстрее адаптировались к условиям, к тяжелому полю. К сожалению, мы так и не отошли от ошибки, которую допустили в первом тайме. Хотя и создали много опасных моментов, - отметил Луческу в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» проиграл на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2, дублем отметился Ачимпонг. Ответная встреча состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Петербурге.

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