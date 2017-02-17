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Мирча Луческу: «Андерлехт» выиграл у «Зенита» заслуженно

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями после поражения от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Что вас разочаровало больше: качество игры или результат?
- Хозяева заслужили победу, они быстрее адаптировались к условиям, к тяжелому полю. К сожалению, мы так и не отошли от ошибки, которую допустили в первом тайме. Хотя и создали много опасных моментов, - отметил Луческу в эфире «Матч ТВ». 

Напомним, «Зенит» проиграл на выезде «Андерлехту» со счетом 0:2, дублем отметился Ачимпонг. Ответная встреча состоится 23 февраля на стадионе «Петровский» в Петербурге.

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Матч

Андерлехт - Зенит - 2:0 (2:0)

Голы

Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).

Состав

Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)

Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба

Предупреждения:

Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

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