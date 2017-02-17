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Виталий Мутко: Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нет

Источник:  РБККомментарии

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.

- Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нет... Год назад мы взяли ситуацию под контроль, и я не поддерживаю разговоры о «проклятости» этого стадиона. Неделю назад мы провели там первое бесплатное тестовое событие. Пришли 10 000 человек, и все увидели, какой это замечательный стадион. Современная арена.

Строительство затянулось, поскольку была смена губернатора, шла большая дискуссия о проекте. Одни хотели закрывающуюся крышу, другим нужно было выдвигающееся поле. После получения права проведения чемпионата мира появились новые требования ФИФА к стадионам, которые до этого не были учтены, к тому же два раза менялся подрядчик.

Так долго нельзя строить, но сейчас ситуация абсолютно под контролем. Стадиону осталось получить сертификат РФС, - заявил Мутко.

Напомним, на стадионе «Крестовский», строительство которого началось еще в 2007 году, должны пройти матчи чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций-2017.


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