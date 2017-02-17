Владимир Барнашов: Волков «притащил» Бэйли к золотой медали. Он должен бежать эстафету
Вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов прокомментировал выступление мужской команды страны в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону.
- Если бы Шипулин допустил один, а не два промаха, у него была бы медаль. Увы, но в биатлоне нет сослагательного наклонения.
Желание показать результат было настолько сильным, что ребята «перегорели». Там, где нужно было «отключить голову» и целиком сосредоточиться на стрельбе, они не смогли совладать с эмоциями. Ни один на 100% не смог справиться со стрельбой. Чуть получше ситуация у Волкова. Но для него даже один промах — это место за пределами десятки. Ходом он проигрывает мировым лидерам.
На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный
боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов
достаточно хорошо. Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к
золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но
взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое
мнение — Волков однозначно должен бежать эстафету.
А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб — Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили, - заявил Барнашов.
17 февраля на чемпионате мира в Хохфильцене состоится женская эстафетная гонка. А на следующей день в аналогичной дисциплине сразятся мужчины.
Чемпионат мира по биатлону
Хохфильцен (Австрия)
Индивидуальная гонка. Мужчины
20 км
1. Лоуэлл Бэйли (США) 48.07,4 (0)
2. Ондрей Моравец (Чехия) + 3,3 (0)
3. Мартен Фуркад (Франция) + 21,2 (2)
4. Эрик Лессер (Германия) + 32,0 (1)
5. Сергей Семенов (Украина) + 38,6 (1)
6. Михал Крчмар (Чехия) + 43,6 (0)
7. Антон Шипулин (Россия) + 43,9 (2)
8. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.11,9 (2)
9. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) + 1.14,3 (1)
10.Беньямин Вегер (Швейцария) + 1.22,8 (1)
11.Алексей Волков (Россия) + 1.28,7 (1)
12. Симон Эдер (Австрия) + 1.31,6 (2)
13. Симон Шемпп (Германия) + 1.40,5 (2)...
20. Евгений Гараничев (Россия) + 2.33,7 (3)...
72. Александр Логинов (Россия) + 7.27,6 (7)