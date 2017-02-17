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Владимир Барнашов: Волков «притащил» Бэйли к золотой медали. Он должен бежать эстафету

Источник:  «Известия»Комментарии

Вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов прокомментировал выступление мужской команды страны в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону. 

- Если бы Шипулин допустил один, а не два промаха, у него была бы медаль. Увы, но в биатлоне нет сослагательного наклонения.

Желание показать результат было настолько сильным, что ребята «перегорели». Там, где нужно было «отключить голову» и целиком сосредоточиться на стрельбе, они не смогли совладать с эмоциями. Ни один на 100% не смог справиться со стрельбой. Чуть получше ситуация у Волкова. Но для него даже один промах — это место за пределами десятки. Ходом он проигрывает мировым лидерам. 

На мой взгляд, Волков заслужил место в эстафете. Он проверенный боец, первый этап он всегда бегал шикарно. Функционально он также готов достаточно хорошо. Фактически именно он «притащил» Лоуэлла Бэйли к золотой медали. Американец уступал Моравцу на последнем километре, но взял темп Волкова, который шел рядом с ним и добрался до победы. Мое мнение — Волков однозначно должен бежать эстафету. 

А включение в состав Гараничева вызывает много вопросов. Пусть решает тренерский штаб — Евгений всегда хорош в индивидуальной гонке, но в эстафетах он зачастую заваливал свой этап. Мы это много раз проходили, - заявил Барнашов.

17 февраля на чемпионате мира в Хохфильцене состоится женская эстафетная гонка. А на следующей день в аналогичной дисциплине сразятся мужчины.

Чемпионат мира по биатлону

Хохфильцен (Австрия)

Индивидуальная гонка. Мужчины

20 км

1. Лоуэлл Бэйли (США) 48.07,4 (0)

2. Ондрей Моравец (Чехия) + 3,3 (0)

3. Мартен Фуркад (Франция) + 21,2 (2)

4. Эрик Лессер (Германия)  + 32,0 (1)

5. Сергей Семенов (Украина) + 38,6 (1)

6. Михал Крчмар (Чехия) + 43,6 (0)

7. Антон Шипулин (Россия)  + 43,9 (2)

8. Йоханнес Бе (Норвегия) + 1.11,9 (2)

9. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)  + 1.14,3 (1)

10.Беньямин Вегер (Швейцария) + 1.22,8 (1)

11.Алексей Волков (Россия) + 1.28,7 (1)

12. Симон Эдер (Австрия) + 1.31,6 (2)

13. Симон Шемпп (Германия) + 1.40,5 (2)...

20. Евгений Гараничев (Россия) + 2.33,7 (3)...

72. Александр Логинов (Россия) + 7.27,6 (7)


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