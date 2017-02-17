Кристиан Нобоа: Не стоит забывать, что впереди ответный матч со «Спартой»
Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча Лиги Европы со «Спартой» (4:0).
- Мы довольны итогом матча. Сейчас все хорошо, но не стоит забывать, что это только первая игра. В Праге нужно действовать на пределе своих возможностей. Моя игра? Я еще не готов на сто процентов, буду набирать форму, - сказал Нобоа.
Напомним, что на счету Нобоа один из забитых мячей «Ростова».
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция