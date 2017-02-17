Кристиан Нобоа: Не стоит забывать, что впереди ответный матч со «Спартой»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча Лиги Европы со «Спартой» (4:0).

- Мы довольны итогом матча. Сейчас все хорошо, но не стоит забывать, что это только первая игра. В Праге нужно действовать на пределе своих возможностей. Моя игра? Я еще не готов на сто процентов, буду набирать форму, - сказал Нобоа.

Напомним, что на счету Нобоа один из забитых мячей «Ростова».