Данни: Эрнани нельзя сравнивать с Витселем. Все понимают, что сегодня произошло
Полузащитник «Зенита» Данни прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2).
- Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, то пришлось
тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди — неделя, мы будем
играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали
много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.
- Смог ли Эрнани заменить Витселя?
- Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани — очень хороший футболист с
большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде
выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев.
- Как вам качество газона?
- Поле было одним и тем же для обеих команд, - цитирует Данни официальный сайт «Зенита».
В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.
23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.
После перерыва команде Мирчи Луческу удалось завладеть территориальным преимуществом и создать ряд голевых моментов, но счет на табло брюссельского стадиона не изменился.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция