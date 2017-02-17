Данни: Эрнани нельзя сравнивать с Витселем. Все понимают, что сегодня произошло

Полузащитник «Зенита» Данни прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2).

- Когда мы пропустили через пять минут после начала матча, то пришлось тяжело. Все понимают, что сегодня произошло. Впереди — неделя, мы будем играть с домашней поддержкой и покажем свои лучшие качества. Создали много голевых моментов, но, к сожалению, не сумели их реализовать.



- Смог ли Эрнани заменить Витселя?

- Их нельзя сравнивать друг с другом. Эрнани — очень хороший футболист с большим набором сильных качеств. Уверен, он поможет нашей команде выиграть чемпионат и завоевать множество трофеев.



- Как вам качество газона?

- Поле было одним и тем же для обеих команд, - цитирует Данни официальный сайт «Зенита».

В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.

23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.

После перерыва команде Мирчи Луческу удалось завладеть территориальным преимуществом и создать ряд голевых моментов, но счет на табло брюссельского стадиона не изменился.