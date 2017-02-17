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Виталий Мутко: Сегодня я за допинг конкретного спортсмена не отвечаю

Источник:  РБККомментарии

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал о том, почему он не покинул свой пост после череды допинговых скандалов в отечественном спорте.

- Я знаю меру своей ответственности, но нельзя же встать и уйти. Такие вопросы обсуждаются.

Мы так сильно реагируем на скандалы, поддаемся политизации вопроса, всегда пытаемся найти ответственного, и это нужно делать. Но сегодня я за допинг конкретного спортсмена не отвечаю. Когда мы выиграем Олимпиаду, на груди для наград места не хватает, а как что-то проигрываем — все фокусируется на меня. Конечно, я несу ответственность, но не могу понять, как мне повлиять на то, что Савинова или другой спортсмен применили допинг?

Почему за два года не выяснили, как допинг попал в организм Логинова? Вся система с допингом развивается эволюционно, и мы только в 2009 году начали заниматься борьбой с допингом по-взрослому. До 2010 года Россия не пускала к себе никаких допинг-офицеров, мы были черной страной. Никто не мог сюда приехать, взять у нашего спортсмена пробу и уехать. Мы открыли границы, приняли соответствующие законы, создали РУСАДА, построили одну из лучших лабораторий, все это передали WADA, вся работа началась. Мы ввели административную ответственность. И теперь мы, конечно, видим, что есть изъян — все время страдает спортсмен.

Новые законы уже приняты. Теперь этим будут заниматься правоохранительные органы, и мы будем иметь возможность это расследовать. Вы поймите правильно, что ни у федерации, ни у кого нет возможности проводить эти проверки. Спортсмен просто ничего не объясняет, - рассказал Мутко.

Напомним, бегунья Мария Савинова была лишена золотой медали Лондона-2012 (800 метров), а биатлонист Александр Логинов вернулся в пелотон, отбыв дисквалификацию за применение эритропоэтина. 


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