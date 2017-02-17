Жулиано: «Андерлехт» превзошел «Зенит», но мы должны верить в свои силы
Полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.
- Не лучший матч для нас. Мы контролировали какие-то промежутки игры, но
«Андерлехт» нас превзошел. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас
отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои
лучшие качества, к сожалению, не сумели добиться нужного результата.
Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за
выход в 1/8 финала.
- 2:0 — это большое преимущество?
- Да, конечно. Они сумели забить дважды, и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. «Зенит» силен дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на «Петровском», - цитирует Жулиано официальный сайт «Зенита».
В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.
23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.
После перерыва команде Мирчи Луческу удалось завладеть территориальным преимуществом и создать ряд голевых моментов, но счет на табло брюссельского стадиона не изменился.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция