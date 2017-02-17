Мирча Луческу: Эрнани сегодня был лучшим, а Иванович не адаптировался к полю

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2).

- Уверен, что все было по-другому, если бы не глупый гол. Нам нужно было обязательно выстоять эти 20-25 минут, учитывая, что давно не было официальных матчей. Мы предполагали так сделать, но этот гол, к сожалению, все перевернул. Счет 2:0 — хороший результат для хозяев поля, но у нас есть целая неделя для анализа произошедшего и в домашней игре все увидят другой «Зенит».

Эрнани сегодня вообще дебютировал в Европе, и, наверное, был лучшим на поле - хорошо закрывал зоны, пытался быстро играть и нанес несколько хороших ударов. Что касается Ивановича, то он, к сожалению, скорее всего не адаптировался к полю. Было видно его большое желание играть, но, к сожалению, пока он не адаптирован и к нашей игре, и к полю, которое было сегодня. Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему еще нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем, - цитирует Луческу официальный сайт «Зенита».

В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.

23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.

После перерыва команде Мирчи Луческу удалось завладеть территориальным преимуществом и создать ряд голевых моментов, но счет на табло брюссельского стадиона не изменился.