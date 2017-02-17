Жозе Моуринью: Ибрагимович сделал много хет-триков в карьере, но этот - первый в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Сен-Этьеном» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
- Результат игры действительно хорош, особенно после такого первого тайма, в которым мы смотрелись совсем не здорово. Но противостояние еще не закончено, оно по-прежнему опасно для «МЮ».
Мы начали матч очень плохо: неаккуратная передача назад вывела нападающего соперника один на один с Ромеро.
Ибрагимович сделал очень много хет-триков в своей карьере, но этот - первый в составе «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что в Англии это дается трудно всем без исключения, - заявил Моуринью.
Все три мяча в ворота французского клуба забил Златан Ибрагимович. Сначала он отличился после рикошета мяча от защитника «Сент-Этьена», затем поразил ворота с близкого расстояния после прострела, а после этого реализовал пенальти, который сам же и заработал.
Ответный матч состоится 23 февраля во Франции.
Матч
Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен - 3:0 (1:0)
Голы
Ибрагимович 15 (1:0). Ибрагимович 75 (2:0). Ибрагимович 87 (3:0 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Блинд, Смоллинг, Погба, Феллайни (Лингард, 46), Валенсия, Эррера, Мата (Рэшфорд, 70), Марсьяль (Янг, 84), Ибрагимович
Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Погба (Берич, 79), Теофил-Катерин, Верето, Интима (Руа, 65), Пайо (Сельнес, 72), Севе, Амума, Малькуи, Монне-Паке
Предупреждения:
Марсьяль, 47; Эррера, 57; Лингард, 66; Погба, 71 - Пайо, 64
Судья:
Павел Краловец (Чехия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция