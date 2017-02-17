Жозе Моуринью: Ибрагимович сделал много хет-триков в карьере, но этот - первый в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Сен-Этьеном» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

- Результат игры действительно хорош, особенно после такого первого тайма, в которым мы смотрелись совсем не здорово. Но противостояние еще не закончено, оно по-прежнему опасно для «МЮ».

Мы начали матч очень плохо: неаккуратная передача назад вывела нападающего соперника один на один с Ромеро.

Ибрагимович сделал очень много хет-триков в своей карьере, но этот - первый в составе «Манчестер Юнайтед». Мы знаем, что в Англии это дается трудно всем без исключения, - заявил Моуринью.

Все три мяча в ворота французского клуба забил Златан Ибрагимович. Сначала он отличился после рикошета мяча от защитника «Сент-Этьена», затем поразил ворота с близкого расстояния после прострела, а после этого реализовал пенальти, который сам же и заработал.

Ответный матч состоится 23 февраля во Франции.