Какие российские клубы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы (опрос)
Три российских клуба провели первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Кому из них удастся продолжить борьбу в турнире?
Напомним, 16 февраля «Ростов» на своем поле уверенно переиграл пражскую «Спарту» со счетом 4:0 и сделал хороший задел перед ответной игрой в Чехии.
«Краснодар» не столь убедительно, но все же одолел на своем поле команду Дика Адвоката, стамбульский «Фенербахче» - 1:0.
А вот «Зенит» допустил осечку в гостевом матче с брюссельским «Андерлехтом» - 0:2. Напомним, именно этот коллектив удалось остановить «Ростову» в квалификации Лиги чемпионов текущего сезона.
Каким российским клубам весной удастся продолжить борьбу за престижный трофей?
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