«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв 16-й домашний матч подряд

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Хамес Родригес: Зидан? Мы обсуждали некоторые вопросы, но я не хочу об этом говорить Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес после окончания матча с «Наполи» оценил свое положение в испанском клубе, а также рассказал об отношениях с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.

Карло Анчелотти: Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Арсеналом» (5:1) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Роббен и Бензема признаны лучшими игроками матчей 1/8 финала ЛЧ Нападающий «Баварии» Арьен Роббен признан лучшим игроком матча с «Арсеналом», а главным героем встречи «Реал» - «Наполи» назван Карим Бензема, сообщает официальный сайт УЕФА.

Маурицио Сарри: В ответном матче постараемся обыграть «Реал» со счетом 2:0 Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан: Еще ничего не решено, но у нас есть преимущество в два мяча Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над «Наполи» (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тиаго Алькантара: Мы, естественно, очень довольны победой над «Арсеналом» Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара, оформивший дубль в матче с «Арсеналом» (5:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, поделился впечатлениями от победы.

Арсен Венгер: Последние 25 минут матча были сущим кошмаром Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.