«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв 16-й домашний матч подряд
Победная серия мюнхенской «Баварии» в домашних матчах Лиги чемпионов достигла 16 матчей.
Эта серия, начавшаяся осенью 2015 года, является рекордной за всю историю турнира.
Напомним, 15 февраля чемпионы Германии на своем поле одержали уверенную победу над лондонским «Арсеналом» в первой встрече 1/8 финала со счетом 5:1.
Heimspiel-Rekord in der @ChampionsLeague!— FC Bayern München (@FCBayern) 16 февраля 2017 г.
16 Spiele in Folge konnte der #FCBayern in der #AllianzArena gewinnen (Torverhältnis: 58:9)! 💪 pic.twitter.com/8KXL9h7JP0
Ответный матч состоится 7 марта в Лондоне.
Матч
Голы
Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 29
Предупреждения:
Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция