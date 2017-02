«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, выиграв 16-й домашний матч подряд

Победная серия мюнхенской «Баварии» в домашних матчах Лиги чемпионов достигла 16 матчей.

Эта серия, начавшаяся осенью 2015 года, является рекордной за всю историю турнира.

Напомним, 15 февраля чемпионы Германии на своем поле одержали уверенную победу над лондонским «Арсеналом» в первой встрече 1/8 финала со счетом 5:1.



Heimspiel-Rekord in der @ChampionsLeague!



16 Spiele in Folge konnte der #FCBayern in der #AllianzArena gewinnen (Torverhältnis: 58:9)! 💪 pic.twitter.com/8KXL9h7JP0