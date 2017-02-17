Дэйна Уайт: Макгрегор находится в декретном отпуске. Он будет драться, когда родится ребенок

Президент UFC Дэйна Уайт иронично прокомментировал паузу в карьере самого кассового бойца организации Конора Макгрегора.

- Тут просто нечего обсуждать, кто бы что ни говорил. Макгрегор он в декретном отпуске, а когда его девушка родит, мы предложим ему новый бой, — цитирует Уайта Daily Star.

Напомним, между Конором Макгрегором и руководство UFC возникло недопонимание из-за намерения ирландца провести поединок по правилам бокса с Флойдом Мэйвезером-младшим. Согласно условиям действующего контракта, Конор должен провести еще по меньшей мере четыре боя под эгидой чемпионата, прежде чем он сможет сам выбрать себе соперника.

Ранее сообщалось, что финансовые условия поединка Мэйвезер - Макгрегор уже согласованы.

